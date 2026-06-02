معاون وزیر راه و شهرسازی، با تشریح اقدامات سازمان راهداری در جریان حملات اخیر، از حفظ بی‌وقفه جریان حمل‌ونقل و بازگشایی فوری محور‌های آسیب‌دیده خبر داد. وی تاکید کرد که تامین اقلام ضروری مردم با وجود تهدیدات زیرساختی، اولویت اصلی این سازمان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در نشست هم‌اندیشی با ستاد ملی جشنواره شهید رجایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه خدمت، ایثار و حماسه‌آفرینی‌های فعالان حوزه حمل‌ونقل در «جنگ رمضان» را ستود.

وی با اشاره به شرایط دشوار ایام جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: «در سالی که گذشت، فعالان حوزه حمل‌ونقل با تکرار حماسه‌ ۲۶ آذر ۱۳۶۲، اجازه ندادند خللی در چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد شود. این خدمت‌رسانی بی‌وقفه به قیمت تقدیم ۷ شهید از نیروهای فداکار این سازمان در مسیر خدمت به کشور تمام شد.»

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه حمل‌ونقل، ستون فقرات تامین نیازهای مردم در شرایط بحرانی است، تصریح کرد: «با وجود حملات دشمن صهیونی-آمریکایی، با برنامه‌ریزی‌های شبانه‌روزی و تلاش‌های موثر رانندگان و تشکل‌های صنفی، چرخه حمل‌ونقل کشور به‌صورت پایدار حفظ شد و هیچ‌گونه کمبودی در تامین اقلام اساسی مورد نیاز هموطنان به وجود نیامد.»

اکبری در ادامه با تقدیر از عملکرد راهداران در خط مقدم مقابله با آسیب‌های جنگی افزود: «با وجود حملات دشمن به برخی زیرساخت‌های استراتژیک جاده‌ای، تمامی مسیرهای تردد در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد. احداث کنارگذر در آزادراه زنجان - تبریز و بازسازی محورهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان، نمونه‌های شاخصی از توانمندی فنی و روحیه جهادی همکاران ما برای جلوگیری از انسداد شریان‌های حیاتی کشور است.»

وی در پایان با اشاره به پیام رئیس‌جمهور کشورمان خطاب به رانندگان، آن را نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه استراتژیک فعالان حوزه حمل‌ونقل دانست و تاکید کرد: «سازمان راهداری به‌عنوان یک نهاد خدمات‌رسان، با استعانت از خون شهدای راه خدمت، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای به ایفای رسالت خود در برقراری تردد ایمن و خدمت به هموطنان ادامه خواهد داد.»