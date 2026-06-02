‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی گفت: هنر نسل جوان امیدبخش بوده و نگاه این نسل، نگاهی شجاعانه و همراه با ایده‌های نو و خلاقانه است که می‌تواند مسیر اعتلای استان را هموار سازد.

رضا رحمانی در دیدار با جمعی از هنرمندان و مستندسازان حوزه هنری استان، با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم آذربایجان‌غربی، ضعف در روایتگری ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاست، افزود: آذربایجان‌غربی نباید در روایت‌ها در مظلومیت باقی بماند و لازم است ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و توانمندی‌های آن به‌درستی بازنمایی شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به معرفی اسطوره‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: نسل‌های آینده باید با ایثار و رشادت‌های جنگ رمضان آشنا شوند و این مهم نیازمند تولید آثار فاخر و اثرگذار در حوزه مستندسازی و هنر است.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه هنر را ابزاری بسیار تأثیرگذار در شکل‌دهی افکار عمومی دانسته و افزود: در جریان جنگ رمضان، رویکرد اصلی دولت ارتقای سرمایه اجتماعی بود و باید مراقب بود تفرقه و اختلاف‌افکنی به این سرمایه ارزشمند آسیب وارد نکند.

رحمانی همچنین با دعوت از هنرمندان و رسانه‌ها برای همراهی با دولت، اضافه کرد: جبران عقب‌ماندگی‌های آذربایجان‌غربی نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه‌جانبه است و هنرمندان می‌توانند در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند.

وی در پایان خواستار پیوند هرچه بیشتر توسعه فرهنگی و اجتماعی با روند توسعه استان شده و افزود: باید فضای فرهنگی و اجتماعی آذربایجان‌غربی در مسیر توسعه، پویاتر و اثرگذارتر شود.