مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از ثبت تردد ۳۰ هزار و ۵۵۶ نفر از پایانه مرزی خسروی از ابتدای خردادماه تا دهم این ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی گفت: با اجرای برنامه‌های زیرساختی و خدماتی، این مرز برای میزبانی هرچه باشکوه‌تر زائران اربعین حسینی (ع) آماده می‌شود.

وی افزود: از ابتدای خردادماه تا دهم این ماه، در مجموع ۳۰ هزار و ۵۵۶ نفر از طریق پایانه مرزی خسروی تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۴۹۲ نفر ورودی و ۱۵ هزار و ۴۶ نفر خروجی بوده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه پایانه مرزی خسروی در تردد زائران و مسافران افزود: روند تردد‌ها در این مرز بین‌المللی نشان‌دهنده استقبال مناسب مسافران از مسیر خسروی است و تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب به کاربران این مرز به‌کار گرفته شده است.

سلیمی گفت: در راستای آمادگی برای ایام اربعین حسینی، اقدامات متعددی در حوزه بهسازی و توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات رفاهی، ساماندهی فضا‌های خدماتی، افزایش امکانات پشتیبانی و همچنین هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در حال انجام است.