مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از راهاندازی سامانه ثبت مواد اولیه وارداتی و تولید داخل برای زعفران و زردچوبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالعظیم بهفر، با اشاره به بهرهبرداری از سامانه ثبت مواد اولیه در سامانههای سلامت سازمان غذا و دارو، گفت: از تاریخ این ابلاغیه، صدور مجوزهای ثبت مواد اولیه وارداتی و تولیدی (IRC) شامل زعفران رشتهای، پودر زعفران، زردچوبه سائیده شده و زردچوبه سائیده نشده، از طریق ورود مسئول فنی شرکت واردکننده به سامانه https://irc.ttac.ir و بخش غذایی و آشامیدنی امکانپذیر است.
وی افزود: بدیهی است کماکان مسئولیتهای شرعی، قانونی، حقوقی، کیفری، معنوی و اصالت و سلامت کالا، بر عهده مسئول فنی و صاحبان امضای مجاز (صاحب کالا) شرکت، به قوت خود باقی است. راهنمای ثبت درخواست پروانه و برند نیز در پنل مستندات سامانه مدیریت پروانهها قابل دسترسی است.
این اقدام در راستای شفافسازی زنجیره تأمین و تسهیل فرآیند ثبت مجوزها برای تولیدکنندگان و واردکنندگان انجام شده است.