کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا از فردا ۱۳ خرداد در استان کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشهها و تقویت گرادیان فشار منطقه تا اواخر هفته گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد استان خواهد شد.
لطفی افزود: به تدریج برای دو روز آینده با تقویت پرارتفاع جنب حاره در تراز میانی جو منطقه از شدت گرمای هوا هم کم میشود و فردا این کاهش محسوس خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان گفت: هشدار سطح زردی که چندروز گذشته در خصوص باد و خاک در استان صادر شده نیز همچنان اعتبار دارد.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۴۷ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۹ و ۳۸ درجه سلسیوس ثبت شد.
بیشترین سرعت وزش باد گزارش شده نیز از ایستگاههای بیرجند، درح و علی آباد زارعین به سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید.