پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از ثبت دو کلنی جوجهآوری فلامینگوی بزرگ در تالابهای بختگان و مهارلو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید حسن طباطبایی گفت: بر اساس پایشهای میدانی انجامشده از ابتدای فصل بهار در تالابهای استان، دو کلنی جوجهآوری فلامینگوی بزرگ در تالابهای بختگان و مهارلو شناسایی و ثبت شد.
او افزود: این پایشها با هدف بررسی وضعیت زیستگاههای تالابی و وضعیت پرندگان جوجه آور انجام شده است و نتایج حاصل از آن، اطلاعات ارزشمندی را برای برنامهریزیهای حفاظتی در اختیار کارشناسان قرار میدهد.
طباطبایی با اشاره به ادامه روند پایشها در این مناطق بیان کرد: در حال حاضر وضعیت کلنیهای جوجهآوری به صورت مستمر توسط کارشناسان و محیطبانان رصد میشود تا تغییرات جمعیتی و شرایط زیستگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای محیط زیست فارس ادامه داد: با وجود شرایط اقلیمی و خشکیدگی تالاب ها، که در موفقیت جوجه آوری پرندگان اثر گذار خواهد بود، انتظار میرود بخشی از پرندگان نابالغ موجود در این کلنیها تا حدود یک ماه آینده آماده پرواز باشند.
تالابهای بختگان و مهارلو از زیستگاههای مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی در استان فارس محسوب میشوند و هر ساله میزبان جمعیت قابل توجهی از این گونهها هستند.