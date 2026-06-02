به مناسبت سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، نماز عبادی ـ سیاسی تهران جمعه ۱۵ خرداد در مرقد مطهر ایشان اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اقامه نماز جمعه تهران از ساعت ۱۰ صبح در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، امامت نماز جمعه این هفته را بر عهده خواهد داشت.

ستاد برگزاری نماز جمعه تهران از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت کرد تا با حضور در این آیین عبادی ـ سیاسی، ضمن بهره‌مندی از فضای معنوی نماز جمعه، یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی بدارند.