‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعی از مدیران، هنرمندان و مستندسازان حوزه هنری استان با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مستندسازی، بر اهمیت ثبت دقیق و هنرمندانه وقایع، انتقال روایت‌های مردمی و انعکاس تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های مختلف تأکید شد.

همچنین در این نشست، راهکار‌های ارتقای کیفیت تولیدات مستند، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و حمایت از فعالان این عرصه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پی تأکیدات استاندار آذربایجان‌غربی مبنی بر ضرورت ثبت و مستندسازی ابعاد گوناگون جنگ تحمیلی سوم، به‌ویژه ایثار و همراهی مردم و نیز خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، فرآیند شکل‌گیری و فعالیت تیم‌های مستندسازی در نخستین روز‌های جنگ رمضان با مشارکت دستگاه‌های متولی در استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.