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سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور با بیان اینکه عوامل اداره قاچاق پلیس آگاهی شهرستان قرچک درپی دریافت اخباری مبنی بر احتکار مواد غذایی در یک انبار واقع در روستای امین آباد توسط فرد یا افرادی در شهرستان قرچک بررسی موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور تصریح کرد: ماموران اداره قاچاق پلیس آگاهی شهرستان قرچک پس از شناسایی محل احتکار با هماهنگی قضائی طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه ازانبار مذکور بازرسی و انواع مواد غذایی احتکار شده شامل بزنج، شکر، ماکارانی، روغن و مواد شوینده به میزان بیش از ۵ هزار کیلو کشف و یک نفر دستگیر کردند.
این مقام انتظامی ارزش مواد احتکار شده کشف شده را براساس نظر کارشناسان را ۲۰ میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: متهم این پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی و انبار وی نیز پلمب شد.