به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور تصریح کرد: ماموران اداره قاچاق پلیس آگاهی شهرستان قرچک پس از شناسایی محل احتکار با هماهنگی قضائی طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه ازانبار مذکور بازرسی و انواع مواد غذایی احتکار شده شامل بزنج، شکر، ماکارانی، روغن و مواد شوینده به میزان بیش از ۵ هزار کیلو کشف و یک نفر دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ارزش مواد احتکار شده کشف شده را براساس نظر کارشناسان را ۲۰ میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: متهم این پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی و انبار وی نیز پلمب شد.