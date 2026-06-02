مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: مأموریت اصلی ما در ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش شناسایی ظرفیت‌های عظیم حوزه و تطبیق آن با نیاز‌های آموزش‌وپرورش است تا بتوانیم با سامان‌دهی دقیق و ارزیابی مستمر، این ارتباط را به شکلی نظام‌مند و اثربخش هدایت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هم‌اندیشی دبیر ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی برگزار شد.

در این دیدار که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین بهشتی، مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری‌ها و جمعی از همکاران این ستاد همراه بود، آخرین وضعیت تعاملات راهبردی میان نهاد تعلیم و تربیت و حوزه‌های علمیه و همچنین مسائل کلان تربیتی و تبلیغی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهشتی در آغاز این نشست، ضمن ارائه گزارشی جامع از اقدامات ستاد همکاری‌ها، به حضور فعال مبلغان طرح «امین» در مدارس اشاره کرد و اظهار کرد: مأموریت اصلی ما در این ستاد، شناسایی ظرفیت‌های عظیم حوزه و تطبیق آن با نیازهای آموزش‌وپرورش است تا بتوانیم با سامان‌دهی دقیق و ارزیابی مستمر، این ارتباط را به شکلی نظام‌مند و اثربخش هدایت کنیم.

وی با اشاره به امضای برنامه پنج‌ساله مشترک حوزه‌های علمیه کشور و آموزش‌وپرورش، تأکید کرد: این سند راهبردی، نقشه راه ما در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و راهبردی است که مواردی همچون تأسیس و مدیریت مدارس و کودکستان‌های وابسته، تولید محتوای غنی تربیتی و توانمندسازی طلاب شاغل در آموزش‌وپرورش را در بر می‌گیرد. خوشبختانه این همکاری‌ها در دوره جدید با جدیت و نگاهی عملیاتی‌تر دنبال می‌شود.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی ضمن تبیین جایگاه والای پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم، ترویج دین را در پیوند مستقیم با مفهوم «رحمة‌للعالمین» دانست و بر اهمیت تربیت نسل نو تأکید کرد.

وی با بیان این‌که مقوله آموزش و تربیت، فرآیندی پایان‌ناپذیر است و هیچ‌کس در ساحت دین خود را فارغ‌التحصیل نمی‌داند، تصریح کرد: کلیه فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی در مدارس باید با نگاهی عمیقاً فرهنگی و تربیتی صورت پذیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در پایان، اقدامات ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش‌وپرورش را حرکتی ارزشمند و مقدس برشمرد و ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های موجود در عرصه تعلیم و تربیت برای رشد و تعالی دانش‌آموزان تأکید کرد.