مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد تومان کمک بلاعوض و علیالحساب به واحدهای خسارتدیده در جنگ تحمیلی سوم در شهرستان بوشهر و سایر شهرستانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیربرومند با اشاره به شناسایی و تشکیل پرونده برای ۵ هزار و ۷۵۲ واحد خسارتدیده در سطح استان اظهار داشت: تاکنون برای حدود ۵ هزار و ۵۰۰ واحد، مبالغ علیالحساب اولیه بهصورت بلاعوض پرداخت شده است.
وی افزود: میانگین پرداختی به هر واحد بین ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان بوده که مجموع این پرداختها به بیش از ۲۲ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ادامه داد: از این میزان، حدود ۱۷ میلیارد تومان از محل منابع داخلی بنیاد مسکن و حدود ۵ میلیارد تومان نیز از محل شورای راهبردی پتروشیمیهای استان تأمین شده است.
برومند با بیان اینکه در حال حاضر تنها حدود ۲۰۰ واحد باقی مانده است، بیان کرد: تلاش ما بر این است که در همین هفته، مبالغ علیالحساب این واحدها نیز پرداخت شود تا برای همه ۵ هزار و ۷۵۲ واحد خسارتدیده، دستکم قسط اول واریز شده باشد.
وی افزود: هماکنون حدود ۹۸ درصد پرداختها انجام شده و پیشبینی میشود تا چندروز آینده این رقم به۱۰۰ درصد برسد تا تمامی واحدهایی که نیاز به تعمیرات داشتهاند، مبلغ علیالحساب یا قسط اول خود را دریافت کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: بنیاد مسکن منتظر تصویب نهایی دولت در این هفته یا هفته آینده است تا ادامه روند جبران خسارتها و بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.
برومند تأکید کرد: بنیاد مسکن تا پایان روند بازسازی در کنار مردم خواهد بود و با تمام توان برای تسریع در جبران خسارتها و بازگشت شرایط عادی به مناطق آسیبدیده تلاش میکند.