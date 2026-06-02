به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به شروع فرایند ثبت نام دانش آموزان پایه اول از ابتدای خرداد ماه گفت: والدین بچه‌های متولد ۲/ ۷/ ۱۳۹۸ تا ۱/ ۷/ ۱۳۹۹ استان خواست برای ثبت نام فرزندان خود در کلاس اول در خرداد ماه اقدام کنند.

خانم فتحی افزود : در فرایند ثبت نام والدین در مراجعه به مدرسه، باید سنجش بدو ورود را انجام دهند یعنی کاربرگ نتیجه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی از مدرسه دریافت و با مراجعه به مراکز سلامت معرفی شده آن را پر کنند.

وی ادامه داد: پس از انجام فرایند سنجش بدو ورود، درخواست پیش ثبت نام در سیستم مدرسه ثبت و پس از ثبت نام قطعی دانش آموز، سفارش کتاب درسی برای او انجام می‌گیرد.

خانم فتحی دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت نام دانش آموزان را ممنوع دانست.