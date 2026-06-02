دونده جوان همدانی، در مسابقات انتخابی تیم ملی دوومیدانی کشور با هدف کسب سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن به مصاف برترین دوندگان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیات دو و میدانی استان همدان گفت: این مسابقات با حضور برترین ورزشکاران کشور در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود و یاسین گلمحمدی به عنوان نماینده شایسته استان همدان در ماده ۱۱۰ متر با مانع برای کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به میدان خواهد رفت.

سیداصغر ذوقی احسن افزود: گل محمدی طی سال‌های اخیر روندی رو به رشد و قابل توجه در عرصه دو و میدانی داشته و اکنون یکی از امید‌های اصلی کشور در ماده ۱۱۰ متر با مانع محسوب می‌شود.

یاسین گلمحمدی در ماده ۱۱۰ متر با مانع این رقابت ها، با زمان ۱۴ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه، ضمن کسب مقام نخست، رکورد ورودی مسابقات زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا را بدست آورد.

مرحله دوم مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ کشور، گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان، با شرکت ۱۰۲ ورزشکار به میزبانی ورزشگاه شریعتی کرج برگزار شد.