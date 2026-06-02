مدیرکل صدا و سیمای گلستان در نود و سومین قرار شبانه مردم گنبدکاووس گفت: یکی از برکات مهم حضور میلیونی مردم ایران در میادین شهرها، اظهار عجز و ناتوانی رئیس جمهور آمریکا در برابر اراده ملت و نیرو‌های مسلح ایران است.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رسول شکری نیا افزود: رئیس جمهور ملعون آمریکا بدنبال موضع مقتدرانه نیرو‌های مسلح ما در زمینه آمادگی برای پاسخ در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، دستور توقف حمله به مناطق جنوبی لبنان را صادر کرد.

وی گفت: حضور مستمر ملت ایران در خیابان‌ها در بیش از ۹۰ شب گذشته، دنیا را متحیر کرده است و این ایستادگی باعث عقب نشینی دشمنان این کشور شده است.

مدیر کل صداوسیمای گلستان تاکید کرد: در کنار میدان جنگ و میدان خیابان، میدان سوم میدان دیپلماسی به عنوان مکمل دو میدان قبلی است و انتظار این است که مذاکرات جاری برای پایان جنگ بر اساس سه اصل عزت، مصلحت و حکمت و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب انجام گردد.

شکری نیا میدان رسانه را میدان چهارم مقابله با دشمن دانست و افزود: میدان رسانه میدانی است که همه ما در آن حضور داریم و اجتماعات شما مردم بزرگوار را همکاران ما پوشش و منتقل می‌کنیم و باید در حوزه رسانه و فضای مجازی این همه ایثار، فداکاری و حضور در صحنه به طور گسترده تولید، پخش و نشر شود و در اختیار جهانیان قرار گیرد.

مدیرکل صداوسیما گلستان در ادامه گفت: امروز از حلقوم دشمنان این مملکت فریاد‌هایی برای انشقاق به گوش می‌رسد و در این شرایط مراقبت از وحدت بر همه ما لازم و ضروری است و همانگونه که رهبر عزیزمان فرمودند، ممکن است گاهی اختلاف سلیقه، روحیه، گویش و پوشش داشته باشیم، اما حول محور ارزشها، انقلاب اسلامی و رهبری عزیز و این پرچم مقدس وحدت داریم و با اعتمادبه همه مسئولان از این وحدت مراقبت می‌کنیم و با اعتماد کامل پیش می‌رویم و لحظه‌ای میدان را خالی نمی‌کنیم و تا هر لحظه که ولی امرمان امر کنند در خیابان هستیم که همانا رمز موفقیت مان گوش به فرمان ولی امر بودن مان است.

وی در پایان تاکید کرد: ما هنوز برای رهبر شهیدمان عزاداری نکرده‌ایم و باید منتظر باشیم و بزرگترین مراسم تشییع تاریخ بشر را برای امام شهیدمان برگزار کنیم تا دشمنان کوردل بدانند این ملت وفادارترین ملت در طول تاریخ بوده است.