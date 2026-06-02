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مردم ولایتمدار و بصیر شهرستان شهریار، در نود و سومین شب شهادت حضرت آیتالله خامنهای، با حضور گسترده و چشمگیر در میادین اصلی شهر، بار دیگر پیمان وفاداری خود را به راه شهید رهبر و تداوم مسیر مقاومت در سایه رهبری حضرت آیتالله مجتبی خامنهای تجدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهریار شب گذشته شاهد تجمعی عظیم در گرامیداشت نود و سومین شب شهادت رهبر انقلاب بود. این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردمی برگزار شد، با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت و حمایت همهجانبه از رهبری حضرت آیتالله مجتبی خامنهای همراه بود. این حضور گسترده، نمادی از ارادت قلبی مردم شهریار به مقام والای رهبری و پاسداشت میراث ماندگار شهید رهبر است.