مردم ولایت‌مدار و بصیر شهرستان شهریار، در نود و سومین شب شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با حضور گسترده و چشم‌گیر در میادین اصلی شهر، بار دیگر پیمان وفاداری خود را به راه شهید رهبر و تداوم مسیر مقاومت در سایه رهبری حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهریار شب گذشته شاهد تجمعی عظیم در گرامیداشت نود و سومین شب شهادت رهبر انقلاب بود. این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردمی برگزار شد، با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت و حمایت همه‌جانبه از رهبری حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای همراه بود. این حضور گسترده، نمادی از ارادت قلبی مردم شهریار به مقام والای رهبری و پاسداشت میراث ماندگار شهید رهبر است.