تخلفات اضافهبار ناوگان حملونقل خوزستان در ۲ ماهه نخست امسال، ۲۸ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس اداره ایمنی و پایش حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از کاهش ۲۸ درصدی تخلفات اضافهبار ناوگان حملونقل در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
احسان نونژاد بیان کرد: در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد تخلفات اضافهبار در استان به چهار هزار و ۶۱۰ مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت ۶ هزار و ۴۳۷ مورد، کاهش ۲۸ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: در اردیبهشتماه امسال نیز چهار هزار و ۴۴۱ مورد تخلف اضافهبار در محورهای استان ثبت شده است.
رییس اداره ایمنی و پایش حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به عملکرد مراکز معاینه فنی استان اظهار کرد: در ۲ ماهه نخست سال جاری، ۱۹ هزار و ۷۹۸ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند که از این تعداد، ۱۸ هزار و ۹۶۸ دستگاه موفق به دریافت تاییدیه فنی شدند.
وی ادامه داد: در این مدت ۲ هزار و ۴۲۳ دستگاه خودرو نیز در مراکز معاینه فنی مردود اعلام شدند.
نونژاد همچنین با اشاره به تخلفات خاص اضافهبار گفت: در ۲ ماهه نخست سال جاری ۷۷ فقره تخلف خاص اضافهبار شناسایی شد و مجموع اضافه تناژ ثبتشده در این بخش به ۲۱۵ تن رسید. همچنین در اردیبهشتماه امسال ۶۸ فقره از این نوع تخلفات به ثبت رسیده است.
وی افزایش نظارت بر ناوگان حملونقل و ارتقای ایمنی در شبکه راههای استان را از عوامل موثر در کاهش تخلفات عنوان کرد و گفت: استمرار کنترلهای میدانی و پایش ناوگان در بهبود شاخصهای ایمنی حملونقل جادهای خوزستان نقش مهمی داشته است.
پیشتر یزدان خسروی سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای حوزه حملونقل جادهای خوزستان در سالهای اخیر با چالشهایی از جمله فرار بار، صدور بارنامههای غیرمجاز، تاخیر در پرداخت کرایه رانندگان و اختلافات نرخگذاری مواجه بوده است.
براساس این گزارش، اجرای طرحهای نظارتی هوشمند، افزایش کنترل بر مبادی حمل کالا و بازبینی سازوکارهای موجود با هدف حمایت از حقوق رانندگان و ساماندهی این بخش در دستور کار قرار دارد.