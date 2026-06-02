به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان طرح کتاب قرآن کریم در روستای لاهیجان در اطراف رفسنجان از سال ۱۴۰۰ آغاز و تاکنون ۸ جلد قرآن کریم در این طرح کتابت شده است.



مسئول دبیرخانه کتابت قران شهرستان رفسنجان گفت: این طرح با مشارکت ۱۲۰ دانش آموز در گلزار شهدای روستای لاهیجان رفسنجان در حال انجام است.



رضا نوروزی افزود: پیش از این نیز این دانش آموزان به همراه مربیان خود ۸ جلد قران کریم را کتابت و به اماکن مقدسه اهداء کردند و قرار است نهمین جلد به مدرسه شهدای میناب اهداء شود.











