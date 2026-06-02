سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، از آغاز ساماندهی انبارهای این مجموعه، بهویژه اموال فرهنگی و تاریخی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مهدی غلامی با اشاره به کاوشهای انجامشده در ارگ تاریخی گنبد سلطانیه طی سالهای گذشته و کشف اشیای فرهنگی و تاریخی، گفت : این آثار هماکنون در انبارهای مجموعه نگهداری میشوند و ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با بیان اینکه این اقدام با هدف نظمبخشی، شناسایی دقیق و صیانت از اشیای تاریخی انجام میشود، افزود : اموال فرهنگی تاریخی موجود در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه به سه گروه اموال مطالعاتی، اموال غیر فرهنگی و اموال فرهنگی تاریخی قابل ثبت تقسیمبندی و ساماندهی شدهاند.
غلامی گفت : با توجه به اهمیت حفاظت، ثبت و مدیریت صحیح آثار بهدستآمده از کاوشهای باستانشناسی، ساماندهی انبارهای مجموعه بهویژه اموال فرهنگی تاریخی در اولویت برنامههای پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه قرار گرفته است.
گنبد سلطانیه سومین گنبد بزرگ آجری جهان ، در سال ۲۰۰۵ میلادی در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.