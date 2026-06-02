مدیرعامل شرکت توانیر بر تدوین گزارشهای مبتنی بر ذینفعان، برآورد دقیق خسارات و نیازمندیها، تسریع در اجرای طرحها و استفاده هوشمندانه از دادههای سامانهها در تصمیمسازیهای مدیریتی شرکت توانیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر با معاون و مدیران کل دفاتر معاونت منابع انسانی و تحقیقات، روند اجرای طرح ثبت تجارب و درسآموختههای حوادث صنعت برق در جنگ تحمیلی سوم و همچنین عملکرد و برنامههای این معاونت بررسی شد؛ نشستی که در آن دو محور اصلی شامل ارائه گزارش طرح ثبت تجارب و درسآموختههای حوادث صنعت برق در جنگ تحمیلی سوم و بررسی عملکرد دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، گزارش اجرای مدل مدیریت دانش بحران در توانیر با محوریت طرح ثبت تجارب و درسآموختههای حوادث صنعت برق در جنگ تحمیلی سوم از سوی دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری ارائه شد. در این گزارش، ابتدا مدل مدیریت دانش بحران تشریح و سپس فرایند ۱۱ مرحلهای مستندسازی درسآموختههای حوادث جنگ تبیین شد.
مدیرعامل توانیر پس از استماع این گزارش، بر ضرورت تدوین گزارش نهایی مبتنی بر ذینفعان تأکید کرد و خواستار تعیین میزان خسارات حوادث، احصای نیازمندیها و برآورد بودجه و منابع مالی موردنیاز برای حوادث و تجهیزات شد تا این موارد بهعنوان دستورات تکمیلی در دستور پیگیری و اقدام قرار گیرد.
در ادامه نشست، عملکرد سال ۱۴۰۴ و راهبردهای عملیاتی سال ۱۴۰۵ دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی شرکت توانیر ارائه شد.
معماری سازمانی و برنامهریزی بودجه
در این بخش، گزارشی از فرآوردههای طرح معماری سازمانی که در زمستان ۱۴۰۴ تدوین شده، ارائه و وضعیت بودجه و اعتبارات در سه سرفصل اصلی نرمافزار، سختافزار و امنیت در شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
توسعه و یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی
در حوزه سیستمهای اطلاعاتی، راهبردهای یکپارچهسازی افقی و عمودی و همچنین سیاستهای تأمین سامانههای کلانمقیاس تشریح شد.
همچنین معماری کلان زیرساخت هوشمندسازی کسبوکار و روند پیشرفت پروژه یکپارچهسازی سیستم خدمات مشترکین برقهای منطقهای مورد بررسی قرار گرفت.
توسعه شبکه ارتباطی و فیبر نوری
در بخش دیگری از این جلسه، با توجه به افزایش تقاضای نهادهای تابعه وزارت نیرو از جمله شرکتهای آب و فاضلاب، مدیریت منابع آب و تولید برق حرارتی برای بهرهگیری از شبکه فیبر نوری توانیر، بر ضرورت توسعه شبکه انتقال نوری بر بستر شبکه فیبر نوری هوایی با هدف ایجاد ارتباطات امن و پرسرعت WAN تأکید شد.
گسترش خدمات سامانه «برقمن»
در حوزه خدمات دیجیتال به مشترکان نیز آخرین اقدامات انجامشده در سامانه «برقمن» گزارش شد. بر این اساس، خدمت فروش انشعاب شمارشگر راهاندازی شده و بهینهسازی کانالهای اطلاعرسانی خاموشیها با هدف یکپارچهسازی و کاهش هزینههای پیامکی در حال انجام است. همچنین دو خدمت جدید شامل «اعلام رمز ارز غیرمجاز» و «ثبت پیشنهاد» نیز در دست اقدام قرار دارد.
تاکید بر تصمیمگیری هوشمند مبتنی بر داده
مدیرعامل توانیر نیز در پایان این جلسه، ضمن ارائه رهنمودهای لازم در حوزههای مطرحشده، بر تسریع در پیشرفت پروژهها و نیز بهرهگیری حداکثری از دادههای سامانهها در گزارشهای مدیریتی برای اتخاذ تصمیمهای دقیقتر و هوشمندانهتر تأکید کرد.