به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای گسترش تعاملات فرهنگی و بین‌الادیانی و با هدف تقویت همزیستی و تفاهم میان ملت‌ها، نشست «رابطه میان اسلام و بودیسم در مسیر ایجاد صلح جهانی» با حضور راهبان برجسته بودایی و برخی اندیشمندان مسلمان در شهر بانکوک تایلند برگزار شد.

در این نشست مهدی زارع بی‌عیب، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند به عنوان مهمان اصلی طی سخنانی ضمن تبریک فرارسیدن روز «ویساخا بوچا» به پیروان آیین بودا گفت: این مناسبت نماد معنویت، شفقت، آرامش و تلاش برای کاهش رنج انسان‌ها است. آن هم در جهان امروز که بیش از هر زمان دیگری بشریت نیازمند بازگشت به اخلاق، معنویت و گفت‌وگوی فرهنگی است.

وی با اشاره به بحران‌های انسانی و امنیتی جهان معاصر اظهار کرد: در حالی که جهان شاهد پیشرفت‌های گسترده علمی و فناوری است، اما قدرت‌های عاری از عقلانیت همچنان با ایجاد جنگ، بسط فقر، تحمیل مهاجرت‌های بی‌فرجام و بحران‌های اخلاقی صرفا سعی در تزاید منافع خود داشته و دارند. از همین رو با سیاست قلدران بین‌المللی، ملت‌های مختلفی در جهان بیش از پیش با بحران منابع و به تبع آن نزول حکمت و اخلاق مواجه شده‌اند.

رایزن فرهنگی ایران گفت: ایران نه‌تنها یک کشور، بلکه پلی میان شرق و غرب در تاریخ تمدن بشری بوده است. تمدن ایرانی ـ اسلامی، تمدنی است که چهره‌هایی، چون ابن‌سینا، فارابی، خوارزمی، رازی، مولوی، سعدی و حافظ را به جهان معرفی کرده و آثار چنین چهره‌هایی همچنان در مراکز علمی و دانشگاهی جهان مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های نانوفناوری، سلول‌های بنیادی، پزشکی و صنایع دانش‌بنیان افزود: ایران معاصر، علی‌رغم فشار‌های بین‌المللی و تحریم‌های گسترده، توانسته است در عرصه‌های علمی و فناورانه به دستاورد‌های قابل توجهی دست یابد. هرگز مفهوم «ایران قوی» به قدرت نظامی این کشور محدود نمی‌شود، بلکه به ایجاد تعادل میان پیشرفت علمی، استقلال سیاسی، عدالت اجتماعی و معنویت فرهنگی ارتباط دارد.

در ادامه این برنامه، فرا سَمان سری‌نگام از اندیشمندان برجسته بودایی در کشور تایلند، طی سخنانی اظهار کرد: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگوی میان ادیان و همکاری‌های معنوی نیاز دارد و اسلام و بودیسم هر دو انسان را به شفقت، احترام به انسان و دوری از خشونت دعوت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت متقابل ملت‌ها و فرهنگ‌ها افزود: بسیاری از سوءتفاهم‌ها و تنش‌های جهانی ناشی از ناآگاهی ملت‌ها نسبت به یکدیگر است که گفت‌وگوی فرهنگی می‌تواند چنین دیوار‌های ذهنی و تصورات فرهنگی را فرو بریزد.

شیخ اباذز از فعالان حوزه تعاملات دینی در کشور تایلند با تأکید بر اینکه اسلام دین رحمت و عدالت‌گستری است، اظهار کرد: اسلام و بودیسم هر دو انسان را به اخلاق، آرامش و احترام به کرامت انسانی دعوت می‌کنند که شناخت و توسعه همین مفاهیم مشترک می‌تواند زمینه‌ساز تقویت صلح و تفاهم میان ملت‌ها باشد.

وی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و تایلند، نقش شیخ احمد قمی، تاجر و عالِم ایرانی‌الاصلی که در اوایل قرن هفدهم در پادشاهی سیامی آیوتایا به عالی‌ترین مقام‌های اجرایی رسید در شکل‌گیری روابط تاریخی دو ملت برجسته دانست و افزود: روابط ایران و تایلند دارای ریشه‌های عمیق و چند صدساله است که بر پایه احترام متقابل و تعاملات فرهنگی شکل گرفته است.