

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: مهارت آموزی در ۴۱۹ آموزشگاه آزاد استان در کنار مراکز دولتی با هدف ایجاد اشتغال و تربیت نیروی کار ماهر در جریان است.

کامرانی فرد افزود: از ابتدای سال جاری ۶۲۷ زن و ۶۷۵ مرد در ۱۲۵ حرفه در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای برای مهارت آموزی داوطلب شده و ۱۸۶ هزار و ۸۵۲ ساعت آموزش فرا گرفته‌اند.

وی گفت: از مجموع ۴۱۹ آموزشگاه آزاد خراسان جنوبی ۲۵۳ آموزشگاه مختص بانوان و ۱۵۱ آموزشگاه برای زنان و مردان و مابقی برای آقایان در خوشه‌های خدمات، صنعت و کشاورزی فعالیت دارند.