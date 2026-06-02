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هزار و ۳۰۵ نفر در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون برای کسب یک مهارت جدید ثبت نام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: مهارت آموزی در ۴۱۹ آموزشگاه آزاد استان در کنار مراکز دولتی با هدف ایجاد اشتغال و تربیت نیروی کار ماهر در جریان است.
کامرانی فرد افزود: از ابتدای سال جاری ۶۲۷ زن و ۶۷۵ مرد در ۱۲۵ حرفه در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای برای مهارت آموزی داوطلب شده و ۱۸۶ هزار و ۸۵۲ ساعت آموزش فرا گرفتهاند.
وی گفت: از مجموع ۴۱۹ آموزشگاه آزاد خراسان جنوبی ۲۵۳ آموزشگاه مختص بانوان و ۱۵۱ آموزشگاه برای زنان و مردان و مابقی برای آقایان در خوشههای خدمات، صنعت و کشاورزی فعالیت دارند.