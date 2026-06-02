به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا ظفرقندی، در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی، با اشاره به قدمت ۷۰ ساله انستیتو کانسر اظهار داشت: این مجموعه فقط یک ساختمان یا مرکز درمانی نیست، بلکه کانون پرورش استادان بزرگ و جراحان برجسته‌ای است که دانش درمان سرطان را در کل کشور و منطقه گسترش داده‌اند.

وزیر بهداشت با تأکید بر جایگاه مرجعیت این مرکز افزود: انستیتو کانسر پناهگاه نهایی بیمارانی است که با پیچیده‌ترین مشکلات درمانی مواجه هستند. هر کجا در مسیر درمان سرطان گره‌ای ایجاد شود، در نهایت در این مرکز تخصصی باز خواهد شد. این مجموعه به عنوان قطب آموزشی و درمانی، الگویی برای تمام مراکز درمانی سراسر کشور محسوب می‌شود.

ظفرقندی در ادامه به اهمیت مشارکت خیران در نظام سلامت پرداخت و تصریح کرد: حضور خیران سلامت و خانواده‌های بزرگی که در مسیر ساخت و تجهیز این طرح‌ها گام برمی‌دارند، نشان‌دهنده رسیدن به بالاترین مراحل انسانیت است. این همراهی نه تنها بار سنگینی از دوش نظام سلامت برمی‌دارد، بلکه باعث ایجاد امنیت خاطر و آرامش برای بیماران و خانواده‌های آنان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما و تمام مسئولان و معلمان این حوزه بر این است که با توسعه زیرساخت‌ها و حفظ سرمایه‌های انسانی، پاسخگوی نیاز‌های حیاتی کشور در حوزه درمان باشیم و فضایی سرشار از امید و سلامتی را برای مردم فراهم آوریم.

وزیر بهداشت افزود: در سفر به ژنو در جلسه who که صحبت کردم گفتم که ما نمی‌شکنیم، ما برای مردم همه تلاشمان را به کار می‌گیریم، این عهدی است که تیم سلامت از ابتدایی که فارغ التحصیل می‌شود، با خدا و با مردم بسته است.

وی با اشاره به اینکه مرکز آموزش سرطان کانسر بیش از ۷۰ سال قدمت دارد ادامه داد: آدم‌های بزرگی در این مرکز حضور داشتندکه هم علم و هم درمان سرطان را در کشور و منطقه جاری کردند، من خودم ۴۰ سال پیش در این مرکز دوره‌های آموزش سرطان را گذارندم.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مرکز تخصصی سرطان، یک مجموعه درمانی مرجع و بسیار پیشرفته است گفت: مرکز تخصصی سرطان در واقع یک بیمارستان ساده نیست، چراکه درمان سرطان عمدتا در حوزه جراحی، کموتراپی (شیمی درمانی)، رادیوتراپی پیشرفته و سلول درمانی یا ژن تراپی است و این مرکز تمامی ابزار‌های مقابله با سرطان، از جراحی و شیمی‌درمانی تا پیشرفته‌ترین متد‌های ژن‌تراپی را در کنار هم دارد تا هیچ امیدی برای بهبود از بین نرود.

ظفرقندی ادامه داد: این مرکز را به گلستانی بارور تشبیه می‌کنیم، دانش این مرکز در سراسر خاک ایران جاری شده تا درمان سرطان را برای همه ممکن کند، وقتی تمام در‌ها به دلیل پیچیدگی بیماری، بسته می‌شود، این مرکز آخرین امید و پناه فرد بیمار است، جایی که تسکین را به معنای واقعی به بیمار می‌دهد.

این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه سلامت کشور در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان به شمار می‌رود و بهره‌برداری از آن گام مؤثری در توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات تخصصی سرطان خواهد بود.