تشخیص حدود ۷۲۳ هزار ماده در آزمایشگاه های پزشکی قانونی البرز
مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز گفت: آزمایشگاه پزشکی قانونی البرز در حوزههای سمشناسی، پاتولوژی و ژنتیک از پیشرفتهترین مراکز کشور به شمار میرود، در این آزمایشگاه قابلیت تشخیص حدود ۷۲۳ هزار ماده وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
آرتین کمالی با حضور در برنامه «امروز البرز» صدا و سیمای البرز اظهار کرد: بررسی علت فوت و کالبدشکافی تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از مجموعه فعالیتهای پزشکی قانونی را شامل میشود و قسمت اعظم کار، مربوط به معاینات است.این مجموعه بخشهای متعددی از جمله کمیسیونها و آزمایشگاه را در بر میگیرد. آزمایشگاه پزشکی قانونی استان البرز در حوزههای سمشناسی، پاتولوژی و ژنتیک فعال است و از پیشرفتهترین آزمایشگاههای کشور محسوب میشود.
کمالی در برنامه زنده امروز البرز ادامه داد: در این آزمایشگاه دستگاههایی وجود دارد که میتوانند تعداد بالایی از بخشهای پروتئینی و غیرپروتئینی بدن را شناسایی کنند و قابلیت تشخیص حدود ۷۲۳ هزار ماده را دارند بهدست آوردن پروفایل ژنتیکی، تشخیص DNA و بررسی ارتباط ژنتیکی افراد از خدمات اصلی این حوزه است.
وی با بیان اینکه در بخش معاینات، بیشترین بررسیها مربوط به نزاع و تصادف است، تصریح کرد: معاینات روانپزشکی نیز از بخشهای مهم و اثرگذار پزشکی قانونی به شمار میرود؛ هم در تشخیص بیماریهای اصلی و هم در کمک به حل مسائل روانی و اجتماعی نقش دارد.
کمالی از «کمیسیون دندانپزشکی» به عنوان یکی دیگر از بخشهای قابل توجه نام برد و خاطرنشان کرد: کمیسیونهای پزشکی قانونی تنوع گستردهای دارند؛ از بررسی اصول پزشکی تا موضوعاتی مانند «مهجوریت» که تعداد آن در سالهای اخیر افزایش یافته است. گاهی طرفین دعوا از یک خانواده هستند و تایید بسیاری از موارد بر عهده پزشکی قانونی قرار میگیرد.
وی درباره پراکندگی مراکز پزشکی قانونی در استان البرز گفت: در استان، به جز دو شهرستان طالقان و چهارباغ که جمعیت آنها شرایط لازم را ندارد، مراکز مجزا فعال است. البته همه مراکز سالن تشریح ندارند و سالنهای تشریح در بهشت سکینه، مرکز ماهدشت و مرکز هشتگرد (ساوجبلاغ) مستقر است.
مدیرکل پزشکی قانونی البرز همچنین با اشاره به تغییرات قانونی در روند رسیدگی به پروندههای تصادفات افزود: با توجه به قوانین جدید، روند رسیدگی تسریع شده و ارتباط موثرتری میان بیمه، پزشکی قانونی و کلانتری شکل گرفته است؛ بهگونهای که در بسیاری از موارد، مراحل طولانی دادگاهی که پیشتر ممکن بود چندین ماه زمان ببرد، حذف شده است.