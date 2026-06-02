کشف ۱۸۰ تن نخ و الیاف پنبه احتکار شده در یزد
محموله ۱۸۰ تنی نخ الیاف پنبه احتکار شده در انباری در یزد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با کار اطلاعاتی از احتکار مقادیری کالا در انبار یک کارخانه مطلع شدند.
ماموران پلیس با اخذ مجوز قضائی از انبار مورد نظر بازدید و ۱۸۰ تن نخ و الیاف پنبه احتکار شده را کشف کردند.
کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۵۵۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
در این خصوص پرونده تشکیل و به همراه یک متهم تحویل دادسرا شد.