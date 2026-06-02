معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت: تمام تلاش دولت جبران خسارت‌های خودرویی، مسکونی و اثاثیه مردم در جنگ تحمیلی سوم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی در جلسه کمیته بازسازی عمرانی مربوط به جنگ تحمیلی سوم گفت:اولویت اول جبران خسارات متمرکز بر بخش خصوصی و خسارت‌های وارد شده به مردم است و تمام تلاش دولت جبران خسارت‌های خودرویی، مسکونی و اثاثیه مردم است.

وی بر ضرورت ساماندهی منازل ریزش کرده در محله ملازینال تاکید کرد و ابراز داشت: اعطای ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ در اسرع وقت تعیین تکلیف گردد تا از سردرگمی مردم جلوگیری گردد.

گفتنی است در این جلسه دستگاه‌های عمومی مربوطه از جمله شهرداری، بنیاد مسکن، بیمه ایران و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام یافته ارائه کردند.