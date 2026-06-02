، سرهنگ مالک حزبائی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی ودرجهت تنظیم بازارماموران بخش انتظامی نیسان حین کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شده و آن را متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرهنگ مالک حزبائی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی ودرجهت تنظیم بازارماموران بخش انتظامی نیسان حین کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقدار ۱۲۰ کیسه آرد به ارزش۲۰۰ ملیون ریال که به صورت غیرمجاز و قاچاق بارگیری شده بود، کشف کردند.

سرهنگ حزبائی با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی پلیس است و نیروی انتظامی با تمام توان با سودجویان و قاچاقچیان برخورد قاطع خواهد کرد.

فرمانده انتظامی هویزه در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.