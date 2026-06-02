كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر و شب، تشدید ناپایداری دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور افزود: آسمان استان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی و برروی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و پاره‌ای نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریای عمان و شرق تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مواج خواهد بود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک و نیم متر خواهد رسید.

سي سي پور تصريح كرد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان در نظر گرفته و از دریاروی با شناور‌های سبک خودداري و از تردد شناور‌های تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس جلوگيري شود.

او گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روز شنبه ۱۶ خرداد ادامه دارد و از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای گرم در غرب استان در مناطق شرقی و مرکزی استان نیز افزایش نسبی دمای هوا پیش بینی می‌شود.