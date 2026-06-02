پخش زنده
امروز: -
تاکنون بیش از ۴۵۰ کیلومتر شبکه جمعآوری بهداشتی فاضلاب در شهر زنجان احداث شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب زنجان گفت : در حال حاضر سالانه ۱۸ میلیون مترمکعب پساب فاضلاب در این شهر تولید میشود که از این میزان، بیش از ۸ و نیم میلیون مترمکعب تصفیه شده و به عنوان جایگزین آب پاک در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است.
نادری افزود : ظرفیت بهرهبرداری از این پساب تا ۲۸ میلیون مترمکعب در سال قابل افزایش است.
در حوزه زیرساختی، تاکنون بیش از ۴۵۰ کیلومتر شبکه جمعآوری بهداشتی فاضلاب در شهر زنجان احداث شده است.
با این حال، برای تکمیل کامل این شبکه در تمامی نقاط شهر، به احداث ۴۵۰ کیلومتر دیگر نیاز است .
در حالی که طرحهای فاضلاب در مناطق شمالی و جنوبی زنجان به بهرهبرداری رسیده، بافت مرکزی شهر به دلیل ساختوسازهای جدید و احداث مجتمعهای بلندمرتبه، در اولویت اجرایی قرار گرفته است.
پروژهای به طول ۵ کیلومتر که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، با عبور از مسیرهای استراتژیک از جمله چهارراه مهدیه، دروازه ارک، چهارراه سعدی، دروازه رشت، صفا و کوی مشکی به اتمام رسیده است.
در فاز عملیاتی پیشرو، بهزودی شبکه جمعآوری فاضلاب در مناطق سعدی شمالی و شهرک قدس نیز اجرایی خواهد شد تا ساکنان این مناطق نیز از خدمات سیستم دفع بهداشتی فاضلاب بهرهمند شوند.