هدفگذاری تحقق کاهش ۲۵ درصدی مصرف؛
قطع برق ۸۲ اداره پرمصرف، نتیجه اجرای پایش هوشمند در استان مرکزی
با اجرای پایش لحظهای از طریق نصب کنتورهای هوشمند، برق هشتاد و دو اداره پرمصرف در استان مرکزی قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت توزیع نیروی برق مرکزی از قطع برق ۸۲ اداره پرمصرف در استان خبر داد و گفت: پایش لحظهای از طریق کنتورهای هوشمند، نظارت بر مصرف ادارات را با دقت کامل ممکن ساخته است.
این طرح بر اساس تکلیف دستگاههای اجرایی به کاهش حداقل ۲۵ درصدی مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ در ساعات اداری در حال اجراست و در صورت عدم رعایت این الزام، شرکت توزیع نیروی برق ناچار به اعمال محدودیت با کنتورهای هوشمند خواهد بود.
سامانه پایش هوشمند، امکان رصد برخط مصرف همه دستگاههای اجرایی استان را فراهم کرده و هر گونه انحراف از الگوی تعیین شده، بلافاصله شناسایی و نسبت به قطع برق واحدهای متخلف اقدام میشود.
مصرف برق دستگاههای اجرایی به صورت هوشمند پایش میشود و تداوم این نظارتها با همراهی مسئولانه مدیران، امکان عبور از تابستان امسال با حداقل خاموشی و حداکثر بهرهوری را فراهم میکند.
از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار میرود با مدیریت بهینه سامانههای سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری در ساعات غیراداری و رعایت دمای آسایش ۲۵ درجه، زمینه تحقق هدف کاهش ۲۵ درصدی مصرف را فراهم آورند.