گسترش تعاملات مرزی ایران و آذربایجان در دستور کار نشست دیپلماتیک دو کشور
در نشست دیپلماتیک جانشین فرمانده کل انتظامی با رییس سرویس مرزبانی جمهوری آذربایجان بر تعمیق و توسعه روابط دوجانبه مرزی برای تامین امنیت مرزها تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان آستارا با حضور و همراهی سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا با سرلشکر الچین قلیاف فرمانده رئیس سرویس مرزبانی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با حضور کارشناسان مرزی دو کشور و با هدف ارتقاء سطح هماهنگیهای مرزی، تحکیم روابط دوستانه و حسن همجواری برگزار شد.
بررسی مسائل و چالشهای مرزی و همچنین تسهیل در روند تردد و همکاریهای مشترک مرزی، اهمیت استمرار رایزنیها و تعاملات سازنده، همکاری مستمر در جهت تأمین امنیت پایدار مرزها، پیشگیری از ترددات غیر مجاز مرزی و تعمیق و توسعه همکارهای های دو جانبه از سایر مباحث تخصصی در این دیدار بود که بحث و گفتوگو شد و بر اجرای آن تاکید شد.