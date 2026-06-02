دولت مالزی اجرای مقررات جدید احراز هویت و تأیید سن کاربران برای ثبت‌نام و استفاده از شبکه‌های اجتماعی را با هدف افزایش امنیت فضای مجازی و حمایت از کودکان آغاز کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این اقدام همزمان با اجرای «قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۵» و آغاز اجرای «کد حمایت از کودکان» و «کد کاهش مخاطرات» از سوی کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی به اجرا درآمده است.

بر اساس مقررات جدید، افراد زیر ۱۶ سال اجازه ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی را نخواهند داشت و متقاضیان ثبت‌نام موظف هستند برای تأیید سن خود مدارک هویتی رسمی از جمله کارت شناسایی ملی، گذرنامه یا شناسه دیجیتال ارائه کنند.

این الزام تنها شامل کاربران جدید نیست و دارندگان حساب‌های کاربری فعلی نیز باید هویت و سن خود را تأیید کنند تا امکان ادامه استفاده از خدمات شبکه‌های اجتماعی را داشته باشند.

مقام‌های مالزی اعلام کردند اجرای این طرح در راستای حمایت از کودکان در برابر تهدیدات سایبری، سوءاستفاده‌های آنلاین، محتوای نامناسب و کلاهبرداری‌های اینترنتی انجام می‌شود.

بر اساس «کد حمایت از کودکان»، ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال موظف شده‌اند اصول «ایمنی در طراحی» را رعایت کرده و قابلیت‌هایی را که ممکن است کودکان را در معرض سوءاستفاده سایبری، فریب آنلاین یا محتوای زیان‌بار قرار دهد، محدود کنند.

همچنین «کد کاهش مخاطرات» شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات را ملزم می‌کند ارزیابی‌های جامع ریسک، نظارت دقیق‌تر بر محتوا و سازوکار‌های شناسایی و برچسب‌گذاری محتوای دستکاری‌شده را برای مقابله با اخبار جعلی و کلاهبرداری‌های اینترنتی اجرا کنند.

کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی هشدار داده است شرکت‌هایی که الزامات جدید را رعایت نکنند، ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف دو و نیم میلیون دلار روبه‌رو شوند.

قانون ایمنی آنلاین مالزی که از ابتدای سال ۲۰۲۶ به طور کامل اجرایی شده است، با هدف افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فناوری در شناسایی، پیشگیری و مقابله سریع‌تر با محتوای زیان‌بار در فضای مجازی تدوین شده است.