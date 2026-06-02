رییس مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره سه خواهران یزد از آغاز فراخوان شرکت در نهمین جشنواره مهارتآموختگان اشتغالآفرین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، الهام معصومی از آغاز فراخوان شرکت در نهمین جشنواره مهارتآموختگان اشتغالآفرین خبر داد و گفت: بانوان استان یزد دارای شرایط میتوانند حداکثر تا ۱۵ خردادماه با مراجعه حضوری به مرکز آموزش فنی و حرفهای خواهران یزد، برای حضور در این رویداد ملی اقدام کنند.
معصومی اظهار کرد: این جشنواره ویژه بانوان و کارآموزان دارای گواهینامه مهارت فنی و حرفهای است که در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۴ موفق به دریافت گواهینامه شده و هماکنون با تکیه بر مهارت تخصصی خود، دارای کسبوکار فعال بوده و زمینه اشتغال یک یا چند نفر را فراهم کردهاند.
وی، هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی، معرفی و تقدیر از مهارتآموختگان موفق در عرصه اشتغال و کارآفرینی و ترویج فرهنگ مهارتآموزی عنوان کرد و افزود: بانوان واجد شرایط میتوانند برای تکمیل فرآیند ثبتنام و ارائه مستندات تا مهلت مقرر به واحد مشاوره یا آموزش مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره سه خواهران یزد مراجعه کنند.
رییس مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره سه خواهران یزد خاطرنشان کرد: برگزیدگان این جشنواره در سطح کشور همزمان با هفته ملی مهارت (اول تا ششم مردادماه) معرفی و تقدیر خواهند شد.