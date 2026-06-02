مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۷ روز با کیفیت هوای نامطلوب در شهر‌های دارای ایستگاه فعال ثبت شده است.

خانی افزود: تعداد روزهای با کیفیت هوای نامطلوب در مدت مشابه سال قبل (فروردین و اردیبهشت) ۱۶ روز بوده است.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی مبنی بر وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بروز پدیده گرد و خاک در نواحی مستعد با کاهش دید افقی در برخی ساعات و کاهش کیفیت هوا تا روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه گفت: کارشناسان توصیه می‌کنند افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا در وضعیت نامطلوب است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه انجام شده در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.