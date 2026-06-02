رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم انحلال شرکت تضامنی «جهانمرد و شرکا» (صرافی بین‌الملل) به جرم اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت خبر داد.

یه گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری با اعلام این خبر اظهار کرد: این پرونده که با شکایت ۲۵۰ نفر تشکیل شده بود، در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: شرکت تضامنی جهانمرد از سال ۱۳۸۴ با مجوز بانک مرکزی در زمینه خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره فعالیت داشت.

وی افزود: با وجود اینکه زمینه فعالیت رسمی شرکت خرید و فروش نقدی ارز، مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی در چهارچوب مقررات قوانین و مقررات ارزی بود، متهم حسین جهانمرد با سوءاستفاده از سربرگ صرافی و در محل رسمی آن، اقدام به جذب سپرده‌های ارزی و ریالی از مردم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری افزود: متهم در ابتدا با پرداخت سود‌های علی‌الحساب، اعتماد سپرده‌گذاران را جلب کرد، اما از سال ۱۳۹۹ با خودداری از پرداخت اصل و سود سپرده‌ها، زمینه تضییع اموال و حیف‌ومیل دارایی‌های مردم را فراهم ساخت و وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران را در جای دیگری هزینه می‌کرد.

وی درباره جزئیات رأی صادره گفت: با توجه به اقرار صریح متهم، بررسی مستندات پرونده، نظریات کارشناسی و دفاعیات بلاوجه وی، دادگاه با استناد به بند‌های «الف» و «ج» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، حکم به «انحلال شرکت تضامنی جهانمرد و شرکا» و انتشار عمومی این حکم صادر کرد.

همچنین، حسین جهانمرد به دلیل خیانت در امانت و اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به حبس و رد وجوه مأخوذه (ارزی و ریالی) در حق شکات محکوم شد.