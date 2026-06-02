به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست که به ریاست احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد، معاونین فرهنگی، قهرمانی و ورزش حرفه‌ای، رئیس مرکز حراست، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش، رئیس و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال، معاون همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های مرکز دیپلماسی عمومی وزارت خارجه، سفیر ایران در مکزیک و سرپرست دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن دی‌سی حضور داشتند.

مسئولان و دست‌اندرکاران تیم ملی فوتبال در نشست با وزیر ورزش و جوانان، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت اخذ روادید، سفر تیم ملی به مکزیک، سامان‌دهی هواداران و ... را به دنیامالی ارائه و وزیر ورزش و جوانان نیز دستورهای لازم را برای حمایت همه جانبه از تیم ملی صادر کرد.