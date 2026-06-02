وزارت بهداشت مالزی از آغاز طرح گستردهای برای مقابله با تبلیغ، توزیع و فروش اینترنتی محصولات دخانی و سیگارهای الکترونیکی خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ وزارت بهداشت مالزی اعلام کرد این عملیات که با عنوان «اُپس سلامت پاپا» آغاز شده، تولید، توزیع و فروش تمامی انواع محصولات دخانی را هدف قرار داده است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: با توجه به گسترش روزافزون مصرف سیگارهای الکترونیکی و ویپ، این طرح با هدف حفاظت از نسل جوان در برابر پیامدهای زیانبار مصرف دخانیات و محصولات مرتبط اجرا میشود.
وزارت بهداشت مالزی همچنین اعلام کرد: شکایتهای مطرح شده در شبکههای اجتماعی درباره تبلیغات و فروش آنلاین محصولات ویپ را که احتمال نقض «قانون کنترل محصولات دخانی برای سلامت عمومی ۲۰۲۴» را دارند، با جدیت پیگیری میکند.
بر اساس این گزارش؛ در پی دریافت این شکایتها، ۱۰ پایگاه اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته و از کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی درخواست شده است چهار وبسایت متخلف را مسدود کند. بررسی شش وبسایت دیگر نیز همچنان ادامه دارد.
وزارت بهداشت مالزی اعلام کرد: تا پایان آوریل سال جاری، بیش از ۳۴ هزار عملیات بازرسی و نظارتی در سراسر کشور انجام شده که طی آن بیش از ۶۸۳ هزار مرکز و واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
وزارت بهداشت مالزی تأکید کرد نظارت بر تبلیغات، بازاریابی و فروش آنلاین محصولات دخانی و سیگارهای الکترونیکی به طور مستمر ادامه خواهد داشت و هیچگونه اغماضی در برخورد با ناقضان قوانین سلامت عمومی صورت نخواهد گرفت.