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در میادین و خیابانهای اصلی قرچک در نود و سومین شب شهادت رهبر انقلاب، یکپارچه فریاد ایستادگی شد تا دنیا بداند پیوند این ملت با ولایت، ناگسستنی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان قرچک که همواره در صف اول دفاع از نظام و انقلاب بودهاند، دیشب نیز با تجمعی منسجم، یاد و خاطره شهید جمهور و امام امت را گرامی داشتند.
حاضران در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی و تکبیر، اعلام کردند که شهادت رهبری نه تنها خللی در اراده ملت ایجاد نکرده، بلکه صفوف متحد مردم را در برابر دشمنان متجاوز مستحکمتر ساخته است. در این مراسم، تأکید بر انتقام سخت و ایستادگی در برابر توطئههای استکبار جهانی، محور اصلی سخنان و شعارهای مردمی بود.
این تجمع نود و سوم ثابت کرد که قرچک، همچنان به عنوان یکی از کانونهای اصلی دفاع از حریم ولایت، آماده فداکاری در مسیر تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی است.