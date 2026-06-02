اعضای ۲ باندی که اقدام به سرقت خودرو و موتورسیکلت میکردند در خمینی شهر دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی خمینی شهر گفت: اعضای این باند پس از اوراق کردن قطعات خودرو و موتورسیکلتها آنها را به فروش میرساندند.
سرهنگ علی سبحانی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۳ دستگاه خودروی پراید، یک دستگاه موتورسیکلت و تعداد زیادی قطعات اوراق شده وسایل نقلیه مسروقه کشف شد.
وی گفت: متهمان که ۵ نفر به ۱۵ فقره سرقت خودرو و موتورسیکلت در شهرستان خمینیشهر و شهرهای همجوار اعتراف کردند و تحویل مراجع قضایی شدند.