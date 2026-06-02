۳۵۵ کیلوگرم چوب تاغ جنگلی در شهرستان آران و بیدگل کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان آران و بیدگل در حین گشت‌زنی در محور جاده سیلو، دو متخلف را در حال قطع درختان جنگلی تاغ شناسایی کردند.

در ادامه و پس از تعقیب و گریز، یکی از متخلفان دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به عوامل کلانتری ۱۱ مرکزی تحویل داده شد.

در این عملیات، همچنین ۲ دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد و مقدار ۳۵۵ کیلوگرم چوب تاغ جنگلی کشف و ضبط شد.