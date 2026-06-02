۱۵ تیم فوتبال در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان شهرستان مهاباد در رقابتی تنگاتنگ برای رسیدن به سکوی قهرمانی و صعود به مسابقات لیگ پایه استان تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات فوتبال رده‌های سنی سطح شهرستان مهاباد با حضور ۱۵ تیم در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در حال برگزاری است.

در رده‌های سنی نونهالان ۶ تیم، در رده سنی نوجوانان ۳ تیم و در رده جوانان نیز ۶ تیم حضور دارند و هفته اول تمامی رده‌ها به پایان رسیده است.





اسامی تیم‌های شرکت‌کننده:

رده سنی نونهالان: تیم‌های روژ، قندیل، موکریان الف، موکریان ب، میلان و قزلقوپی

رده سنی نوجوانان: تیم‌های روژهه‌لات، قندیل و روژ

رده سنی جوانان: تیم‌های میلان الف، میلان ب، قندیل، قره قشلاق، موکریان و گوک تپه





قهرمان هر یک از رده‌های سنی به مسابقات لیگ پایه استان معرفی خواهد شد.

این مسابقات زیر نظر هیئت فوتبال شهرستان و در استادیوم آزادی مهاباد در حال برگزاری است.