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۶۰ تیم تخصصی از شرکت میراب و آب منطقهای اصفهان به همراه گروههای گشت و نظارت در مسیر زاینده رود مستقر میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خروجی سد زایندهرود همزمان با ساماندهی بخشی از رودخانه برای تسهیل جریان آب افزایش و رهاسازی آب در بستر رودخانه زایندهرود برای تأمین نیاز زیستمحیطی رودخانه و توزیع آب در شبکههای آبیاری و تأمین آب باغات و کشاورزی حوضه زاینده انجام شد.
منصور شیشهفروش افزود: دراینرابطه و بهمنظور انجام امور حفاظتی رودخانه ۶۰ تیم از شرکت میراب و آب منطقهای به همراه گروههای گشت و نظارت در طول دوره آبرسانی در مسیر رودخانه و کانالها استقرار مییابند.
وی ادامه داد: اداره کل مدیریت بحران استان اصفهان جهت پیشگیری از وقوع حوادث محتمل در مسیر رودخانه و کانالها دستورالعمل ایمنی صادر کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت عدم استقرار در بستر و مسیر کانالهای آبیاری و پیشگیری از وقوع حوادث غرق در کانالها و رودخانه، از شرکت آب منطقهای، شرکت میراب زایندهرود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراثفرهنگی و گردشگری، شهرداریها و دهیاران شهرها و روستاهای در مسیر رودخانه و مجاری آبی خواست جهت تأمین نیاز آبی باغداران و کشاورزان و تحقق اهداف توزیع آب نسبت به اعمال نظارت در طول مسیر رودخانه و همکاری با صنوف کشاورزی، کشاورزان و باغداران در سرعتبخشیدن به جریان آب، توزیع آب کشاورزی و باغات و پیشگیری از وقوع حوادث بااطلاع رسانی و آموزش و اعمال نظارت در اجرای دقیق برنامه توزیع آب و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز آب مطابق با ضوابط اقدام کنند.
حجم سد مخزنی زایندهرود هم اکنون ۶۲۲ میلیون مترمکعب است و با افزایش خروجی سد، جریان آب در مسیر رودخانه تقویت شده و تا حدود فردا شب به اصفهان میرسد.