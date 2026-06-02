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همزمان با عید سعید غدیر، خدماترسانی مترو شیراز روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، ستاد مردمی غدیر استان فارس اعلام کرد: به منظور گرامیداشت عید سعید غدیر خم و سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، تمامی خطوط مترو شیراز در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ برای شهروندان رایگان خواهد بود.
این اقدام با هدف پاسداشت این دو مناسبت بزرگ مذهبی و انقلابی، تسهیل تردد شهروندان و افزایش مشارکت عمومی در برنامهها و مراسمهای پیشبینی شده در سطح شهر صورت گرفته است.