نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین روز سفر به هرمزگان، امروز با حضور در گلزار شهدای جزیره هرمز و قرائت فاتحه، به شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی وکیل پور همچنین از موکب شهدا بازدید و هدیه اهدایی رهبر انقلاب را به موکب داران اهدا کرد.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در ادامه سفر به جزیره هرمز با خانواده‌های‌ام الشهدای جزیره هرمز، شهیده فاطمه نیک و شهید قدرت زرنگاری از شهدای جنگ تحمیلی سوم هم دیدار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی وکیل پور در این دیدار ضمن رساندن سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ایشان ارادت ویژه‌ای به مردم هرمز دارند و از ایثارگری‌های مردم این منطقه قدردانی می‌کنند.

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سفر به جزایر لارک و قشم و دیدار با رزمندگان، خانواده شهدا و اهل سنت این جزایر از دیگر برنامه‌های این هیات است.

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