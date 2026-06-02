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مردم مازندران در نود و سومین شب تجمعات خود، با سردادن شعارهای حمایت از حزبالله لبنان، بار دیگر بر همبستگی خود با جبهه مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شب نود و سوم، باز هم خیابانهای مازندران حال و هوایی دیگر داشت. نه فقط در ساری و آمل، که در تمام دیار علویان، مردم یکصدا فریاد زدند: «ما با لبنانیم، ما با حزباللهیم.»
در روزهایی که رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا، آتشبس را نقض کرده و جنوب لبنان را آماج وحشیانهترین حملات قرار داده است، شهروندان مازندرانی پای کار آمدند تا بگویند مقاومت لبنان تنها نیست.
مادران از وظیفه خود در قبال حزبالله گفتند، جوانان از خط مقدم جبهه مقاومت، و پیرمردان از پاسخ محکم و پشیمانکننده به دشمن. این مردم، همان مردمی هستند که میدانند دفاع از حزبالله لبنان، دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران است. شب نود و سوم، شب اتحاد و همدلی با مجاهدان جنوب لبنان بود.