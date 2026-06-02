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بر اساس برنامه اعلام شده فیفا درباره لباس تیمها در جام جهانی ۲۰۲۶، ایران در هر ۳ بازی خود در مرحله گروهی با پیراهن سفید به میدان میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی فوتبال، رنگ لباس تیمها، کادر ذخیره و تیم داوران تمام بازیهای دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد و بر این اساس، تیم ملی ایران در هر ۳ بازی خود در جام جهانی با پیراهن سفید به میدان خواهد رفت.
تیم ملی فوتبال ایران در بازی نخست خود مقایل نیوزیلند، میزبان است و در دیدار مقابل تیم های بلژیک و مصر مهمان خواهد بود.
همچنین دروازهبانهای تیم ملی ایران نیز لباس فیروزهای دارند.