بر اساس برنامه اعلام شده فیفا درباره لباس تیم‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶، ایران در هر ۳ بازی خود در مرحله گروهی با پیراهن سفید به میدان می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی فوتبال، رنگ لباس‌ تیم‌ها، کادر ذخیره و تیم داوران تمام بازی‌های دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد و بر این اساس، تیم ملی ایران در هر ۳ بازی خود در جام جهانی با پیراهن سفید به میدان خواهد رفت.

تیم ملی فوتبال ایران در بازی نخست خود مقایل نیوزیلند، میزبان است و در دیدار مقابل تیم های بلژیک و مصر مهمان خواهد بود.

همچنین دروازه‌بان‌های تیم ملی ایران نیز لباس فیروزه‌ای دارند.



