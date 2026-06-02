مردم ولایت‌مدار و بصیر شهرستان اسلامشهر، در نود و سومین شب شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با حضور گسترده و چشم‌گیر در میادین اصلی شهر، بار دیگر پیمان وفاداری خود را به راه شهید رهبر و تداوم مسیر مقاومت در سایه رهبری حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میادین و خیابان‌های شهرستان اسلامشهر شاهد تجمعی حماسی و مردمی در گرامیداشت نود و سومین شب شهادت امام امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود. این حضور گسترده که با مشارکت تمامی اقشار جامعه، از جوانان و دانشجویان تا فعالان بسیجه و پیشکسوتان انقلاب همراه بود، جلوه‌ای از ارادت قلبی مردم این منطقه به مقام والای رهبری است.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های تکبیر و لبیک، حضور خود را نمادی از ایستادگی در برابر استکبار و تأییدی بر تداوم اهداف والای انقلاب اسلامی دانستند. شعار‌های حماسی جمعیت حاضر در میادین اسلامشهر، پیامی روشن از همبستگی مردم این شهر با محوریت ولایت را مخابره کرد.