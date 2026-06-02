، پرویز ایدون ضمن تاکید بر ممنوعیت قطعی فروش هرگونه مکمل بنزین، اکتان‌افزا و مواد افزودنی بر روی سکو‌های عرضه سوخت، اظهار کرد: انجمن صنفی جایگاه‌داران باید نظارت جدی به این موضوع داشته باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، پرویز ایدون ضمن تاکید بر ممنوعیت قطعی فروش هرگونه مکمل بنزین، اکتان‌افزا و مواد افزودنی بر روی سکو‌های عرضه سوخت، اظهار کرد: انجمن صنفی جایگاه‌داران باید نظارت جدی به این موضوع داشته باشد.

وی بر این اساس، از انجمن صنفی جایگاه‌داران خواست تا با ابلاغ بخشنامه‌های لازم و تاکید بر جایگاه‌داران، نسبت به توقف این فعالیت‌ها بر روی سکو‌ها اقدام کنند.

ایدون بیان کرد: نظارت‌ها در این زمینه تشدید شده و با جایگاه‌هایی که حقوق شهروندان را در این زمینه رعایت نکنند، برخورد خواهد شد.