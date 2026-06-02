کهگیلویه و بویراحمد؛
گامهایی برای شکوفایی ظرفیتهای کشت گیاهان دارویی در استان
در یک ساله گذشته تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار نشاء انواع گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد تولید و در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه کشت گونههای مختلف گیاهان دارویی در استان به صورت پراکنده انجام میشود گفت: سازمان جهادکشاورزی با شناسایی مناطق مستعد برنامهریزی برای کشتهای یکپارچه را در دستور کار قرار داده است.
فرازی افزود: به همین منظور کشت نشایی گیاه آنغوزه به صورت زراعی در روستای موگر، توسعه کشت زعفران در روستای مختار، توسعه کشت گل محمدی در حوزه دشت روم و بهلیمو در روستای راک اجرا شده است.
وی ادامه داد: ۲ نفر از متقاضیان سرمایهگذاری تولید نشاء به منظور دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند تا امکانات تولید مواد اولیه مورد نیاز کشت در استان تقویت شود.
رضا فرازی افزود: برای این بهرهبرداران سه میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال وام از محل اعتبارات سفر رییسجمهور به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: طی یک ساله گذشته تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار نشاء انواع گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد تولید و در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت.
فرازی تاکید کرد: در این مدت همچنین ۶۵۰ کیلوگرم پیاز زعفران از محل منابع مالی داخلی جهاد کشاورزی استان تامین و بین کشاورزان تولیدکننده توزیع شد.
رییس جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در دولت چهاردهم براساس تفاهمنامهای که با بنیاد برکت بسته شد ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی تامین و به تولیدکنندگان گیاهان دارویی در استان پرداخت شده است.
فرازی اضافه کرد: تدوین الگوی کشت گیاهان دارویی بر اساس نیاز کارخانههای کهگیلویه و بویراحمد، انعقاد تفاهمنامه با نهادهای حمایتی را میتوان از دیگر کارهای انجام شده در این زمینه برشمرد.
وی همچنین کشت موفقیتآمیز نشای آنغوزه در اراضی زراعی برای نخستین بار را یکی از اقدامهای شاخص این سازمان در توسعه گیاهان دارویی عنوان کرد.
رییس سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برگزاری چهار کارگاه مهارتی کشت گیاهان دارویی از اقدامهای دولت برای توسعه علم محور با حداکثر بهرهوری در استان است.