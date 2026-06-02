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در پی بازرسی از نانواییهای پیرانشهر، ۳۰ واحد متخلف شناسایی شدند و سهمیه آرد آنها به نفع نانواییهای قانونمند و مشتریمدار کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر گفت: پیرو دستور فرماندار پیرانشهر مبنی بر تشدید نظارت بر عملکرد نانواییها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، بازرسیهای مستمر و مشترک توسط کارشناسان جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در سطح شهرستان انجام شد.
عمر علیپور اظهار کرد: این بازرسیها شامل بررسی میزان مصرف آرد، کیفیت نان تولیدی، رعایت وزن و نرخ مصوب نان و همچنین پاسخگویی به شکایات مردمی بود.
وی افزود: علاوه بر بازرسیهای میدانی، گزارشهای مردمی نیز بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه آن، ۳۰ واحد نانوایی متخلف شناسایی شدند.
علیپور با تاکید بر اینکه این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات نانواییها و حفاظت از حقوق شهروندان اجرا شده است، گفت: بر اساس ضوابط و مقررات، سهمیه آرد نانواییهای متخلف کاهش یافته و به واحدهای قانونمند و مشتریمدار که خدمات مطلوبتری به شهروندان ارائه میکنند، منتقل شد.
مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر با قدردانی از همکاری و مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات، افزود: همراهی مردم نقش موثری در اجرای موفق برنامههای نظارتی داشته و مشارکت عمومی یکی از مهمترین عوامل ارتقای کیفیت خدمات و حفظ حقوق مصرفکنندگان است.