نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تقویت ارزش پول ملی همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی است. بدون شک افزایش قدرت پول ملی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار‌های تورمی، بهبود فضای اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طغیانی به راهکار‌های تقویت ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: تقویت پول کشور همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی است. بدون شک افزایش قدرت پول ملی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار‌های تورمی، بهبود فضای اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار ایفا کند.

وی افزود: ثبات و تقویت پول ملی علاوه بر تأثیرگذاری بر کنترل نرخ تورم، می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، کاهش نااطمینانی در بازار‌ها و بهبود قدرت خرید خانوار‌ها منجر شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: توسعه صادرات و افزایش ارزآوری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تقویت ارزش پول ملی خواهد بود مورد توجه قرار گرفته است، قطعا افزایش صادرات غیرنفتی، گسترش بازار‌های هدف و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌تواند منابع ارزی را افزایش داده و زمینه را برای بهبود وضعیت پول ملی فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: ارزآوری پایدار، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار ارز، می‌تواند به افزایش توان اقتصادی کشور در تأمین نیاز‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کمک کند، به هر حال حمایت از بخش‌های صادرات‌محور و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان از جمله الزامات دستیابی به این هدف عنوان می‌شود.